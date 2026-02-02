16:48  02 лютого
У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 19:14

Укренерго оприлюднило прогноз відключень світла на 3 лютого

02 лютого 2026, 19:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 3 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що головна причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях залишилися без електропостачання.

Прямих домовленостей з Москвою про припинення ударів по енергетиці немає – Зеленський
30 січня 2026, 13:22
Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання
29 січня 2026, 16:59
ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
28 січня 2026, 22:09
Трамп зробив ще один крок для завершення війни в Україні
02 лютого 2026, 19:59
Гендиректор ДТЕК відреагував на обстріл автобуса з шахтарями у Дніпропетровській області
02 лютого 2026, 19:39
На Харківщині застілля закінчилось кров'ю: чоловік напав на знайомого з ножем
02 лютого 2026, 19:20
Виведення військ агресора з території незалежної й суверенної країни – саме це шлях до миру
02 лютого 2026, 19:07
У Сумах активісти закликають брати безпритульних тварин на перетримку під час сильних морозів
02 лютого 2026, 18:59
У Харкові пасажирський автобус влетів у іномарку
02 лютого 2026, 18:55
Росіяни вдарили по ринку в Харкові: є постраждалі
02 лютого 2026, 18:35
Зеленський заявив, що війну треба завершувати
02 лютого 2026, 18:22
У Києві чоловік вимагав гроші за "вирішення питання" з ТЦК
02 лютого 2026, 18:15
