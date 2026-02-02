Укренерго оприлюднило прогноз відключень світла на 3 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 3 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що головна причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях залишилися без електропостачання.