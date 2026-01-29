12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 16:59

Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания

29 января 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

В Украине все экстренные службы готовятся к возможному удару россиян во время прогнозируемого понижения температуры

Как передает RegioNews, об этом заявил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, в настоящее время погода оказывает существенное влияние на работу энергосистемы страны, особенно во время вражеских атак.

"Это вызов, еще один вызов для нас, украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, но тем не менее эта зима показывает, что мы не одни", – заявил Кулеба.

По данным Укрэнерго, в четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
энергетика Украина РФ атака война похолодание
613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак
29 января 2026, 12:05
РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
Российская армия потеряла за сутки в Украине более 800 военных
29 января 2026, 06:54
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
29 января 2026, 17:35
Силой бросил в машину, вывез в лес и изнасиловал: на Волыни задержали педофила – пострадала 11-летняя девочка
29 января 2026, 17:15
Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться
29 января 2026, 16:55
Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года
29 января 2026, 16:44
Прокрались в дом и стреляли: в Закарпатье двое парней напали на мужчину прямо у него дома
29 января 2026, 16:40
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 15:59
Статус лица с инвалидностью в результате войны: активисты объяснили, из-за каких ошибок люди часто получают отказы
29 января 2026, 15:45
В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно
29 января 2026, 15:25
Память не молчит: Ивано-Франковск почтил павших Героев Крут
29 января 2026, 15:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »