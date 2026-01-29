Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания

фото: tsn.ua

В Украине все экстренные службы готовятся к возможному удару россиян во время прогнозируемого понижения температуры

Как передает RegioNews, об этом заявил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, в настоящее время погода оказывает существенное влияние на работу энергосистемы страны, особенно во время вражеских атак.

"Это вызов, еще один вызов для нас, украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, но тем не менее эта зима показывает, что мы не одни", – заявил Кулеба.

По данным Укрэнерго, в четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).