Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания
В Украине все экстренные службы готовятся к возможному удару россиян во время прогнозируемого понижения температуры
Как передает RegioNews, об этом заявил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, в настоящее время погода оказывает существенное влияние на работу энергосистемы страны, особенно во время вражеских атак.
"Это вызов, еще один вызов для нас, украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, но тем не менее эта зима показывает, что мы не одни", – заявил Кулеба.
По данным Укрэнерго, в четверг, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атакВсе новости »
29 января 2026, 12:05РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49Российская армия потеряла за сутки в Украине более 800 военных
29 января 2026, 06:54
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
29 января 2026, 17:35Силой бросил в машину, вывез в лес и изнасиловал: на Волыни задержали педофила – пострадала 11-летняя девочка
29 января 2026, 17:15Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться
29 января 2026, 16:55Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года
29 января 2026, 16:44Прокрались в дом и стреляли: в Закарпатье двое парней напали на мужчину прямо у него дома
29 января 2026, 16:40В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 15:59Статус лица с инвалидностью в результате войны: активисты объяснили, из-за каких ошибок люди часто получают отказы
29 января 2026, 15:45В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно
29 января 2026, 15:25Память не молчит: Ивано-Франковск почтил павших Героев Крут
29 января 2026, 15:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе