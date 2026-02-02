В Ровенской области директор колледжа с дочерью заработал миллионы на ухилянтах

Фото: Нацполиция

49-летний директор колледжа в Ровенской области и его 20-летняя дочь получили более 2,4 миллиона гривен взятки. Речь шла о схеме уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, руководитель учебного заведения подыскивал лиц, подлежащих призыву на военную службу. По взятке он обещал назначать этих мужчин на должности преподавателей или как студентов на дневную форму обучения.

В схему он привлек свою 20-летнюю дочь. Она предоставляла консультации, занималась оформлением документов, в том числе о сдаче экзаменов и личных дел, что является основанием для предоставления отсрочки от мобилизации. В течение года отец и дочь устроили в колледж на работу 15 педагогов и приняла на обучение 110 студентов.

"Действия родственников квалифицировали как получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц и пособничество в его получении (ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 Уголовных дел и других нарушений). Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)", - сообщили в полиции.

