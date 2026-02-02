16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
02 февраля 2026, 15:38

Глава Нацполиции анонсировал создание в Украине реестра дронов. Почему это не поможет

02 февраля 2026, 15:38
Читайте також українською мовою
Создается этот реестр для того, чтобы противодействовать преступным намерениям использовать дроны для убийства или повреждения имущества
Создается этот реестр для того, чтобы противодействовать преступным намерениям использовать дроны для убийства или повреждения имущества
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Однако это не поможет. Конечно, реестр нужен, хотя бы для того, чтобы привлечь к ответственности тех владельцев и пилотов дронов, кто может случайно или по хулиганским намерениям, нанести кому-то вред, нанести ущерб имуществу граждан.

К примеру, коптер может кому-то упасть на голову или врезаться в автомобиль. Здесь все понятно и просто – как с регистрацией ДТП и ответственностью за нее.

Но если и когда преступники, неизвестные карбонарии и вероятные повстанцы захотят использовать дроны в своих незаконных целях – реестр дронов никак не поможет. Так как такие дроны никто не будет покупать, никто не будет регистрировать, никто не станет заявлять о том, что они у него есть.

Мы вступаем в новую эру, когда прерогатива государства в силу может быть подвергнута сомнению одной небольшой, тщательно законспирированной группой безумных (или не очень) технаров, или даже одним безумным (а может и не очень) оператором дронов.

Бороться с этой тенденцией реестрами и другими ограничениями – бессмысленно.

Скорее всего, потребуется отдельная секретная служба, которая будет заниматься выявлением таких людей и намерений. Однако и здесь перспективы для государства не радужны. Говорю это ответственно, как специалист по дронам, который организовал и провел не одну секретную операцию.

Это так не работает.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
реестр дрон полиция Украина БПЛА
Пожары, разрушения и пострадавшие: последствия ночной атаки БпЛА на Черкасщину
02 февраля 2026, 11:39
Российские военные 18 раз атаковали дронами громады в Николаевской области
02 февраля 2026, 07:55
Генштаб назвал потери РФ по состоянию на конец января
31 января 2026, 09:37
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
02 февраля 2026, 16:48
Военнослужащий "потерялся" между частями: как избежать правовой ловушки
02 февраля 2026, 16:34
Познакомились онлайн: на Волыни мужчина изображал подростка и развращал 12-летнюю девочку
02 февраля 2026, 16:15
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
02 февраля 2026, 15:59
В Ровенской области директор колледжа с дочерью заработал миллионы на ухилянтах
02 февраля 2026, 15:45
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 15:19
ОРВИ на Днепропетровщине: более 10 тысяч больных, превышен эпидпорог в двух городах
02 февраля 2026, 14:46
Смерть ребенка в Буковинском интернате: медсестре сообщили о подозрении
02 февраля 2026, 14:28
Возле Покровска украинские дроны спасли военных от плена
02 февраля 2026, 14:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »