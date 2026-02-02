Глава Нацполиции анонсировал создание в Украине реестра дронов. Почему это не поможет
Однако это не поможет. Конечно, реестр нужен, хотя бы для того, чтобы привлечь к ответственности тех владельцев и пилотов дронов, кто может случайно или по хулиганским намерениям, нанести кому-то вред, нанести ущерб имуществу граждан.
К примеру, коптер может кому-то упасть на голову или врезаться в автомобиль. Здесь все понятно и просто – как с регистрацией ДТП и ответственностью за нее.
Но если и когда преступники, неизвестные карбонарии и вероятные повстанцы захотят использовать дроны в своих незаконных целях – реестр дронов никак не поможет. Так как такие дроны никто не будет покупать, никто не будет регистрировать, никто не станет заявлять о том, что они у него есть.
Мы вступаем в новую эру, когда прерогатива государства в силу может быть подвергнута сомнению одной небольшой, тщательно законспирированной группой безумных (или не очень) технаров, или даже одним безумным (а может и не очень) оператором дронов.
Бороться с этой тенденцией реестрами и другими ограничениями – бессмысленно.
Скорее всего, потребуется отдельная секретная служба, которая будет заниматься выявлением таких людей и намерений. Однако и здесь перспективы для государства не радужны. Говорю это ответственно, как специалист по дронам, который организовал и провел не одну секретную операцию.
Это так не работает.