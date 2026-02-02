Глава Нацполиции анонсировал создание в Украине реестра дронов. Почему это не поможет

Создается этот реестр для того, чтобы противодействовать преступным намерениям использовать дроны для убийства или повреждения имущества

Создается этот реестр для того, чтобы противодействовать преступным намерениям использовать дроны для убийства или повреждения имущества

иллюстративное фото: из открытых источников

Однако это не поможет. Конечно, реестр нужен, хотя бы для того, чтобы привлечь к ответственности тех владельцев и пилотов дронов, кто может случайно или по хулиганским намерениям, нанести кому-то вред, нанести ущерб имуществу граждан.

К примеру, коптер может кому-то упасть на голову или врезаться в автомобиль. Здесь все понятно и просто – как с регистрацией ДТП и ответственностью за нее.

Но если и когда преступники, неизвестные карбонарии и вероятные повстанцы захотят использовать дроны в своих незаконных целях – реестр дронов никак не поможет. Так как такие дроны никто не будет покупать, никто не будет регистрировать, никто не станет заявлять о том, что они у него есть.

Мы вступаем в новую эру, когда прерогатива государства в силу может быть подвергнута сомнению одной небольшой, тщательно законспирированной группой безумных (или не очень) технаров, или даже одним безумным (а может и не очень) оператором дронов.

Бороться с этой тенденцией реестрами и другими ограничениями – бессмысленно.

Скорее всего, потребуется отдельная секретная служба, которая будет заниматься выявлением таких людей и намерений. Однако и здесь перспективы для государства не радужны. Говорю это ответственно, как специалист по дронам, который организовал и провел не одну секретную операцию.

Это так не работает.