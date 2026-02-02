Познакомились онлайн: на Волыни мужчина изображал подростка и развращал 12-летнюю девочку

Фото: Нацполиция

На Волыни 44-летний мужчина получил подозрение в развращении малолетней. Оказалось, что он в соцсети притворялся 16-летним подростком

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина изображал 16-летнего подростка, когда познакомился с 12-летней девочкой в соцсети. Впоследствии он предложил ей пообщаться со своим "дядей". С аккаунта "дяди" он начал вести с ней переписку сексуального характера.

"В ходе санкционированных судом обысков по месту его жительства и в автомобиле, которым он пользовался, правоохранители изъяли мобильный телефон, в котором обнаружены доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с другими малолетними лицами", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.