Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, в Україні втримаються дуже сильні морози

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується -22…-28 градусів, на південному заході, півдні та південному сході буде -17…-22 градуси.

Завтра впродовж дня буде -14…-20 градусів, на півдні -4…-11 градусів, а на Закарпатті очікується близько "нуля".

"Антициклон організує суху погоду – на карті внизу добре видно, як він затягує холодяку до нас прямісінько з Арктики, зараз ми спостерігаємо ультраполярне вторгнення холоду! Опадів в Україні у вівторок не передбачається", – йдеться у повідомленні.

У Києві найближчої ночі очікується до -25 градусів, вдень у вівторок -12…-15 градусів. Без опадів.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україну йдуть морози до -28 градусів. Похолодання розпочалось наприкінці січня.