02 лютого 2026, 15:19

Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого

02 лютого 2026, 15:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 3 лютого, в Україні втримаються дуже сильні морози

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується -22…-28 градусів, на південному заході, півдні та південному сході буде -17…-22 градуси.

Завтра впродовж дня буде -14…-20 градусів, на півдні -4…-11 градусів, а на Закарпатті очікується близько "нуля".

"Антициклон організує суху погоду – на карті внизу добре видно, як він затягує холодяку до нас прямісінько з Арктики, зараз ми спостерігаємо ультраполярне вторгнення холоду! Опадів в Україні у вівторок не передбачається", – йдеться у повідомленні.

У Києві найближчої ночі очікується до -25 градусів, вдень у вівторок -12…-15 градусів. Без опадів.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україну йдуть морози до -28 градусів. Похолодання розпочалось наприкінці січня.

погода прогноз мороз зима похолодання
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
