Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Завтра в Украине еще будет тепло, а с 30 января начнет заходить мощный антициклон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, 29 января повсюду в Украине – мокрый снег и дождь.

Температура воздуха и ночью, и днем около нуля или небольшие "плюсы", в южной части +4…+7, в Крыму +7…+14 градусов.

В пятницу, 30 января, начнет холодать на севере, а 31 января - 1 февраля холодный воздух распространится практически повсюду.

"Пик морозов, по предварительным прогнозам, придется на 1-3 февраля, ночная температура воздуха может достигать в те дни, то есть, по ночам, -15…-24 градусов, в северной части, возможно, и ниже", – отмечает Н.Диденко.

Как сообщалось, в Украине идет потепление до +14 градусов. В течение 28-29 января в Украине везде ожидается оттепель.