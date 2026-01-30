Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, хочет ли стать народным депутатом

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео Федоренко в соцсети.

"Я иду писать отказ от властного мандата. Я искренне считаю, что во время Великой национально-освободительной войны каждый, кому разрешает здоровье, обязан с оружием в руках защитить свое самое дорогое", – заявил он.

Как известно, Центральная избирательная комиссия еще не объявляла Федоренко избранным народным депутатом. В списке кандидатов от партии "Слуга народа" на сайте ЦИК Федоренко указан под номером 158.

Напомним, Роман Кравец, признанный народным депутатом от "Слуги народа", отказался от мандата. В настоящее время он находится за границей.