18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 20:59

Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, хочет ли стать народным депутатом

30 января 2026, 20:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что напишет отказ от мандата народного депутата

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео Федоренко в соцсети.

"Я иду писать отказ от властного мандата. Я искренне считаю, что во время Великой национально-освободительной войны каждый, кому разрешает здоровье, обязан с оружием в руках защитить свое самое дорогое", – заявил он.

Как известно, Центральная избирательная комиссия еще не объявляла Федоренко избранным народным депутатом. В списке кандидатов от партии "Слуга народа" на сайте ЦИК Федоренко указан под номером 158.

Напомним, Роман Кравец, признанный народным депутатом от "Слуги народа", отказался от мандата. В настоящее время он находится за границей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВР Федоренко политика народные депутаты мандат
Экссоветница Ермака переехала из Украины в США
29 января 2026, 23:02
В ближайшее время Андрей Ермак получит подозрение от НАБУ, – источники
29 января 2026, 17:50
Зеленский изменил состав СНБО
26 января 2026, 22:28
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Из-за сильного ветра и ледяного дождя ограничено движение транспорта в Киевской, Полтавской и Харьковской областях
30 января 2026, 21:26
Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год
30 января 2026, 21:11
На Харьковщине мужчина из ружья застрелил собаку соседки
30 января 2026, 20:55
Из-за новой идентификации более 1,3 млн пенсионеров ВПЛ в январе остались без выплат – Омбудсмен
30 января 2026, 20:53
Обещали быстрое богатство молодежи: в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду
30 января 2026, 20:25
Завысили цену на лишние 7 миллионов: на Днепропетровщине разоблачили хищения на закупках для оборонки
30 января 2026, 20:05
В Хмельницкой области мужчина угрожал семье военного и требовал деньги
30 января 2026, 19:45
В Киевской области экс-полицейский обманул трех граждан на 8,4 млн грн: деньги вкладывали в "бизнес" и Е-жилье
30 января 2026, 19:43
Отключение света во всех областях: энергетики предупредили о графиках на 31 января
30 января 2026, 19:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »