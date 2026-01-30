Жену Анатолия Анатолича оштрафовала полиция – почему он хочет идти в суд
Супругу известного ведущего Анатолия Анатолича Юлу оштрафовала полиция. По словам ведущего, Юля ехала на похороны защитника Украины
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По дороге на похороны Юлу остановили правоохранители. Они выписали штраф в размере 1110 гривен за загрязненный номер. По словам Анатолия Анатолича, он "обалдел".
"Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней и останавливают, выписывают штраф. Дело не в тысяче гривен, а как это возможно сейчас?" – удивляется ведущий.
Он также добавил, что у его жены электрокар. То есть, зарядить полностью этот автомобиль в нынешних украинских реалиях практически невозможно, поэтому она ехала без печки, чтобы экономить заряд. Анатолий Анатолич рассказал, что они постоянно омывают авто, но в сложных условиях и с такой погодой держать автомобиль постоянно идеально чистым тяжело.
По словам ведущего, штраф он заплатит, но все равно собирается в суд.