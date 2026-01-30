Жену Анатолия Анатолича оштрафовала полиция – почему он хочет идти в суд

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По дороге на похороны Юлу остановили правоохранители. Они выписали штраф в размере 1110 гривен за загрязненный номер. По словам Анатолия Анатолича, он "обалдел".

"Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней и останавливают, выписывают штраф. Дело не в тысяче гривен, а как это возможно сейчас?" – удивляется ведущий.

Он также добавил, что у его жены электрокар. То есть, зарядить полностью этот автомобиль в нынешних украинских реалиях практически невозможно, поэтому она ехала без печки, чтобы экономить заряд. Анатолий Анатолич рассказал, что они постоянно омывают авто, но в сложных условиях и с такой погодой держать автомобиль постоянно идеально чистым тяжело.

По словам ведущего, штраф он заплатит, но все равно собирается в суд.