На Харьковщине мужчина из ружья застрелил собаку соседки
В Харьковской области будут судить 53-летнего мужчину за жестокое обращение с животным. Известно, что он убил собаку
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
15 ноября прошлого года жительница села Хорошево сообщили, что ее собака убита. Оказалось, что был причастен местный житель. Мужчина увидел животное на своем огороде, взял охотничье ружье и произвел несколько выстрелов.
От полученных ранений животное погибло. Мужчина закопал ее тело на своем дворе. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.
Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Из-за сильного ветра и ледяного дождя ограничено движение транспорта в Киевской, Полтавской и Харьковской областях
30 января 2026, 21:26Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год
30 января 2026, 21:11Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, хочет ли стать народным депутатом
30 января 2026, 20:59Из-за новой идентификации более 1,3 млн пенсионеров ВПЛ в январе остались без выплат – Омбудсмен
30 января 2026, 20:53Обещали быстрое богатство молодежи: в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду
30 января 2026, 20:25Завысили цену на лишние 7 миллионов: на Днепропетровщине разоблачили хищения на закупках для оборонки
30 января 2026, 20:05В Хмельницкой области мужчина угрожал семье военного и требовал деньги
30 января 2026, 19:45В Киевской области экс-полицейский обманул трех граждан на 8,4 млн грн: деньги вкладывали в "бизнес" и Е-жилье
30 января 2026, 19:43Отключение света во всех областях: энергетики предупредили о графиках на 31 января
30 января 2026, 19:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе