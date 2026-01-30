18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 20:55

На Харьковщине мужчина из ружья застрелил собаку соседки

30 января 2026, 20:55
Фото: прокуратура
В Харьковской области будут судить 53-летнего мужчину за жестокое обращение с животным. Известно, что он убил собаку

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

15 ноября прошлого года жительница села Хорошево сообщили, что ее собака убита. Оказалось, что был причастен местный житель. Мужчина увидел животное на своем огороде, взял охотничье ружье и произвел несколько выстрелов.

От полученных ранений животное погибло. Мужчина закопал ее тело на своем дворе. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

