Командир бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, чи хоче стати народним депутатом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відео Федоренка у соцмережі.

"Я йду писати відмову від владного мандата. Я щиро вважаю, що під час великої національно-визвольної війни кожен, кому дозволяє здоров'я, зобов'язаний зі зброєю в руках захистити своє найдорожче", – заявив він.

Як відомо, Центральна виборча комісія ще не оголошувала Федоренка обраним народним депутатом. У списку кандидатів від партії "Слуга народу" на сайті ЦВК Федоренко вказаний під номером 158.

Нагадаємо, Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата. Наразі він перебуває за кордоном.