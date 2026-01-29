В ближайшее время Андрей Ермак получит подозрение от НАБУ, – источники

фото: focus.ua

На этой неделе эксклава Офиса президента Андрей Ермак получит подозрение от НАБУ и меру пресечения

Андрей Борисович Ермак занимал должность руководителя Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года по 28 ноября 2025 года. Он считался одной из самых влиятельных фигур в окружении Владимира Зеленского, ответственным за международные отношения, гуманитарные вопросы и работу с военнопленными.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

