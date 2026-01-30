Фото: Telegram/Лубинец Дмитрий

Об этом сообщил Омбудсман Лубинец Дмитрий, передает RegioNews.

По его словам, в январе без начислений остались пенсионеры из числа ВПЛ, которых в Украине насчитывается более 1,3 миллиона. В начале года к Омбудсмену и органам власти начали массово поступать обращения граждан с сообщениями о прекращении выплат Пенсионным фондом Украины без предварительных разъяснений.

Как выяснилось, причиной стала новая процедура подтверждения того, что пенсионеры не получают выплаты от органов Российской Федерации. Для этого необходимо было самостоятельно пройти идентификацию через веб-портал Пенсионного фонда, войдя в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи, в частности "Дія.Підпису".

Такой формат оказался сложным для значительной части пожилых людей, которые не пользуются смартфонами или не имеют навыков работы с электронными сервисами. В результате тысячи пенсионеров были вынуждены лично обращаться в отделения ПФУ, что привело к очередям и затруднило работу учреждений.

Омбудсмен привел типичный пример: пенсионерка, которая выехала из Волновахи Донецкой области из-за боевых действий, оформила справку ВПЛ и годами получала пенсию законно. В январе выплата не поступила из-за того, что она не прошла онлайн-идентификацию, хотя никаких нарушений с ее стороны не было.

По словам Лубинца, люди узнавали о новых требованиях уже после того, как деньги не появлялись на счетах. Это свидетельствует о недостаточной информационной работе и перекладывании государственных обязанностей по проверке данных непосредственно на пенсионеров.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека обратился к правительству с предложением пересмотреть подход к верификации. Он подчеркнул необходимость продления сроков подтверждения, полноценного информирования граждан и использования уже имеющихся государственных реестров ВПЛ и пенсионных баз данных.

Для многих пожилых людей пенсия остается единственным источником дохода, поэтому, по мнению Омбудсмена, государство должно обеспечить реализацию этого права без создания дополнительных сложных процедур.

