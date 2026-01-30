21:47  30 января
30 января 2026, 21:47

Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла

30 января 2026, 21:47
иллюстративное фото: из открытых источников
Без тепла в Киеве остаются 253 многоэтажки

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки КГГА отмечала, что без тепла было 613 многоэтажек, за сутки с 28 на 29 января тепло подали еще до 124 домов.

"Коммунальщики и энергетики работают дальше, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. Но возобновить теплоснабжение в квартиры киевлян", – добавил мэр украинской столицы.

Ранее сообщалось, что в Киеве 737 домов остаются без тепла. Самая плохая ситуация на Троещине.

Киев отопление Кличко Виталий Владимирович многоквартирный дом теплоснабжение
