Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла

иллюстративное фото: из открытых источников

Без тепла в Киеве остаются 253 многоэтажки

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки КГГА отмечала, что без тепла было 613 многоэтажек, за сутки с 28 на 29 января тепло подали еще до 124 домов.

"Коммунальщики и энергетики работают дальше, чтобы устранить повреждения критической инфраструктуры, нанесенные массированными атаками врага на столицу. Но возобновить теплоснабжение в квартиры киевлян", – добавил мэр украинской столицы.

Ранее сообщалось, что в Киеве 737 домов остаются без тепла. Самая плохая ситуация на Троещине.