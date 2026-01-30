Обещали быстрое богатство молодежи: в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду

Фото: Нацполиция

Как выяснили правоохранители, аферисты создали финансовую пирамиду. Они обещали людям сверхвысокие доходы. Среди пострадавших преимущественно молодые люди, желающие получить быстрый доход.



Известно о по меньшей мере 12 эпизодах с убытками почти в 900 тысяч гривен. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.