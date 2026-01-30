Обещали быстрое богатство молодежи: в Полтавской области разоблачили финансовую пирамиду
Правоохранители разоблачили группу мошенников. Они устроили так называемую «финансовую пирамиду»
Об этом сообщает национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, аферисты создали финансовую пирамиду. Они обещали людям сверхвысокие доходы. Среди пострадавших преимущественно молодые люди, желающие получить быстрый доход.
Известно о по меньшей мере 12 эпизодах с убытками почти в 900 тысяч гривен. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.
