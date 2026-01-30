Фото: иллюстративное

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

С 21:00 30 января до 09:00 31 января на трассе М-03 Киев – Харьков – Должанский движение тяжеловесных транспортных средств будет запрещено до границы с Полтавской областью. На участке от Лоска до микрорайона Горизонт также ограничено движение больших автобусов.

В Полтавской области в этот период движение на трассе М-03 от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью полностью перекрыто для тяжеловесных автомобилей. Кроме того, в пределах Харьковской области на автодороге М-29 временно закрывается движение для транспорта весом более 10 тонн.

Водителей призывают учитывать сложные погодные условия, по возможности воздержаться от поездок и заранее планировать маршруты движения. Рекомендуется следить за обновлениями об открытии дорог и соблюдать правила безопасной езды.

Напомним, на Украину надвигаются сильные морозы, которые уже в субботу, 31 января, охватят большинство регионов. Синоптики прогнозируют дневные температуры до -12 градусов, а на севере и западе страны возможны даже до -28 градусов.