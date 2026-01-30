Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию

Фото из открытых источников

Комедийная актриса Виктория Булитко рассказала о первой пластической операции. Она пошутила, что не будет "увеличиваться", а наоборот - "станет меньше"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, ее очень беспокоила ее родинка на спине. После этого она сказала врачу, что ее тоже волнует родинка на лице, потому что она растет. В результате медик посоветовал удалить родинку хирургически.

Виктория Булитко уже показала первые результаты. Однако только через месяц будет окончательный результат, ведь ране нужно зажить.

Справка . Виктория Булитко – украинская актриса театра и кино, певица. Многим украинцам известно благодаря ролям в театре, а также участию в "Дизель шоу".