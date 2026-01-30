18:39  30 января
30 января 2026, 21:11

Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год

30 января 2026, 21:11
Фото: TMZ
Легендарная голливудская актриса Кэтрин О'Хара скончалась в возрасте 71 года

Причина смерти пока неизвестна, сообщает TMZ, передает RegioNews.

Кэтрин О'Хара стала известна благодаря ролям в культовых комедиях и сериалах. Она сыграла мать Маколея Калкина в фильмах "Один дома" и Мойру Роуз в сериале "Шиттс Крик", который насчитывал 80 эпизодов. Кроме того, актриса снималась в фильмах "Битлджус", "Лучший в шоу" и "Сильный ветер".

За роль в "Шиттс Крик" Кэтрин получила премию "Эмми" в 2020 году. Ранее она уже была отмечена "Эмми" в 1982 году за сценарий к комедийному телесериалу "SCTV Network 90". Последней работой актрисы стала роль в сериале Apple TV+ "Студия" вместе с Сетом Рогеном, за которую ее также номинировали на "Эмми".

Кэтрин родилась и выросла в Торонто, была шестой из семи детей. На съемках "Битлджус" она познакомилась с художником-постановщиком Бо Велчем, за которого вышла замуж в 1992 году. У супругов было два сына, Мэтью и Люк. Ее карьера охватила десятилетия и оставила значительный след в комедийной индустрии.

Ранее сообщалось, голливудская актриса и посол ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила Херсон с гуманитарной миссией. Ее визит включал посещение медицинских учреждений и программ помощи.

