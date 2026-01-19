16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 18:23

Роман Кравец, признанный народным депутатом от "Слуги народа", отказался от мандата

19 января 2026, 18:23
иллюстративное фото: из открытых источников
Избранный нардепом от "Слуги" Кравец из-за границы сообщил, что отказывается от мандата

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, он выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны у власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", – отметил Кравец.

Также он добавил, что своим местом уступает по списку "достойнейшему человеку", который идет после него, а именно директору турагентства Богдану Козубу.

Как сообщалось, нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне. Речь идет об Алине Загоруйко.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
