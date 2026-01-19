Роман Кравец, признанный народным депутатом от "Слуги народа", отказался от мандата
Избранный нардепом от "Слуги" Кравец из-за границы сообщил, что отказывается от мандата
Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".
По его словам, он выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях.
"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны у власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", – отметил Кравец.
Также он добавил, что своим местом уступает по списку "достойнейшему человеку", который идет после него, а именно директору турагентства Богдану Козубу.
