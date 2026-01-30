Промоклі і замерзлі: двох українців знайшли в горах Румунії

Скриншот із відео

Румунські рятувальники врятували двох чоловіків з України, які застрягли в гірській місцевості після незаконного перетину кордону

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Чоловіки провели кілька морозних ночей під відкритим небом у складних погодних умовах. Їхній одяг промок "до нитки" через опади та налипання снігу, а через виснаження і переохолодження вони ледве могли пересуватися.

Понад три години рятувальники виводили українців із гір та передали медикам для надання допомоги.

Нагадаємо, на Буковині врятували дніпрянина, який шість днів блукав горами, щоб потрапити в Румунію. Знесиленого молодика через 7 годин пошуку відшукали прикордонники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону.