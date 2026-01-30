10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
08:19  30 января
Смертельная охота на Закарпатье: 40-летний мужчина умер от ранения
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 10:51

Россияне нанесли ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: возник масштабный пожар

30 января 2026, 10:51
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Утром 30 января российские войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеского удара возник масштабный пожар площадью более 5000 кв.м.

Значительные разрушения получили строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших.

К ликвидации последствий удара привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники. На месте работают саперы и местная пожарная команда поселка Рогань.

Напомним, ночью 30 января вражеские ударные беспилотники атаковали поселок Великий Бурлук Харьковской области. В результате взрывов произошел пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы Харьков спасатели предприятие ракетный удар
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Ровенской области грузовик сбил насмерть пенсионера на велосипеде
30 января 2026, 11:55
Минирование в Киеве: полиция проверяет десятки объектов
30 января 2026, 11:24
На Закарпатье врачу объявили подозрение из-за смерти младенца от травм во время родов
30 января 2026, 11:17
Зеленский прокомментировал новое приглашения Путина на переговоры в Москву
30 января 2026, 11:11
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
30 января 2026, 10:40
ДТП с мэром Вознесенска в Кировоградской области: подробности аварии от полиции
30 января 2026, 10:38
Готовили теракты в центре Одессы: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
30 января 2026, 10:18
Промокшие и замерзшие: двоих украинцев нашли в горах Румынии
30 января 2026, 09:57
Российские удары по Черниговщине: полицейские фиксируют последствия
30 января 2026, 09:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »