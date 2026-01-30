10:40  30 января
30 января 2026, 11:11

Зеленский прокомментировал новое приглашения Путина на переговоры в Москву

30 января 2026, 11:11
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные призывы Кремля приехать в Москву на переговоры с российским диктатором Путиным. Говорит, что такая встреча невозможна в российской столице

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова главы государства, передает RegioNews.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в конструктивных переговорах, которые могут привести к реальному окончанию войны и готова обсуждать все ключевые вопросы.

"Украинской стороне подходит любой реальный формат встречи лидеров, и он может дать результат больше, чем то, что происходит сегодня", – добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Москва или Минск как места переговоров неприемлемы, поскольку одно из этих государств является агрессором и ведет войну против Украины, а другое активно поддерживает ее.

Как известно, в Кремле повторно призвали Зеленского приехать в Москву, однако такое предложение уже воспринимается в Украине как попытка отсрочить реальную встречу.

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов лично встретиться с Путиным по вопросам территорий и Запорожской АЭС.

В октябре 2022 года украинский президент ввел в действие решение СНБО, констатирующее невозможность переговоров с российским диктатором, что стало ответом на попытку аннексии украинских территорий. Однако это решение запрещает какие-либо переговоры с текущим руководителем РФ, но не переговоры с Россией в целом.

