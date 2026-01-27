Иллюстративное фото

Во Львовской области суд рассмотрел дело военнослужащего, который находился в розыске за самовольное оставление части и во время проверки документов в состоянии опьянения ударил полицейского. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 июня 2025 в селе Нижнее Синевидное Стрыйского района Львовской области. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов. Как впоследствии выяснилось, это военный, самовольно оставивший службу. Он был пьян и вел себя агрессивно. В ходе конфликта он намеренно ударил головой в лицо инспектора полиции, исполняющего служебные обязанности.

На суде мужчина свою вину признал. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, однако применил положения статьи 75 УК Украины и уволил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Напомним, в декабре во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.