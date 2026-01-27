17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
27 января 2026, 17:55

На Львовщине военный в СЗЧ ударил полицейского

27 января 2026, 17:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области суд рассмотрел дело военнослужащего, который находился в розыске за самовольное оставление части и во время проверки документов в состоянии опьянения ударил полицейского. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 июня 2025 в селе Нижнее Синевидное Стрыйского района Львовской области. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов. Как впоследствии выяснилось, это военный, самовольно оставивший службу. Он был пьян и вел себя агрессивно. В ходе конфликта он намеренно ударил головой в лицо инспектора полиции, исполняющего служебные обязанности.

На суде мужчина свою вину признал. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, однако применил положения статьи 75 УК Украины и уволил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Напомним, в декабре во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

военный суд Львовская область нападение
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
