17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 17:31

Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу

28 января 2026, 17:31
Читайте також українською мовою
фото: Евгений Шибалов
Читайте також
українською мовою

В среду, 28 января, на пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники не разрешили выехать за пределы Украины бывшему военнослужащему Евгению Шибалову, находившемуся в российском плену

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Евгения в соцсети Фейсбук.

Мужчина рассказал, что следовал рейсовым автобусом в Варшаву, чтобы впоследствии принять участие в конференции в Гарварде, куда был приглашен.

"Сегодня на КПВВ "Рава-Русская" украинская граница пересекала рейсовый автобус на Варшаву. Все пассажиры автобуса имели нормальные ухилянтские ксивы. Кроме меня. Из всех в армии служил только я… и меня единственного за границу не выпустили", – говорится в сообщении.

По словам Евгения, бывшие военнопленные не подлежат обязательной мобилизации. А с другой – бывшие пленные имеют право вернуться в войска добровольно, поэтому формально остаются военнообязанными.

"Должен был ехать в Гарвард на конференцию, будучи искренне уверенным, что все пережитые испытания открывают мне границу. Но х** там", – добавил мужчина.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина пытался провезти через границу IPhone на 2 млн грн под видом подержанной одежды.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
граница Львовская область выезд за границу ГПСУ военнопленные
На Львовщине таможенники через сканер нашли в бусе контрабандную технику на 500 тысяч
28 января 2026, 12:06
На Львовщине военный в СЗЧ ударил полицейского
27 января 2026, 17:55
Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП
27 января 2026, 14:58
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в Hyundai
28 января 2026, 17:55
Почти 3 тысячи долларов за поступление: в Днепре разоблачили схему в вузе
28 января 2026, 17:35
В Виннице два человека погибли после отравления в пансионате: администратору сообщили о подозрении
28 января 2026, 17:29
Назначение Стерненко советником министра – это плевок в лицо всем военным
28 января 2026, 17:12
Ножевое нападение в автобусе: в Днепропетровской области 39-летнему мужчине объявили подозрение
28 января 2026, 17:08
В Ровно задержали мужчину, который порезал знакомого
28 января 2026, 17:00
До 3 лет тюрьмы: киевлянку будут судить за "дом-призрак" у озера в Дарницком районе
28 января 2026, 16:57
Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
В Полтавской области из-за газа погибла семья
28 января 2026, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »