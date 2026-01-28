Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу

фото: Евгений Шибалов

В среду, 28 января, на пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники не разрешили выехать за пределы Украины бывшему военнослужащему Евгению Шибалову, находившемуся в российском плену

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Евгения в соцсети Фейсбук.

Мужчина рассказал, что следовал рейсовым автобусом в Варшаву, чтобы впоследствии принять участие в конференции в Гарварде, куда был приглашен.

"Сегодня на КПВВ "Рава-Русская" украинская граница пересекала рейсовый автобус на Варшаву. Все пассажиры автобуса имели нормальные ухилянтские ксивы. Кроме меня. Из всех в армии служил только я… и меня единственного за границу не выпустили", – говорится в сообщении.

По словам Евгения, бывшие военнопленные не подлежат обязательной мобилизации. А с другой – бывшие пленные имеют право вернуться в войска добровольно, поэтому формально остаются военнообязанными.

"Должен был ехать в Гарвард на конференцию, будучи искренне уверенным, что все пережитые испытания открывают мне границу. Но х** там", – добавил мужчина.

Как сообщалось, во Львовской области мужчина пытался провезти через границу IPhone на 2 млн грн под видом подержанной одежды.