На Львовщине мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил 212 тыс. грн

Фото: Национальная полиция

В Стрые правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему мужчине, который мошенничеством присвоил более 200 тысяч гривен ветерана войны

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник вошел в доверие к 51-летнему ветерану Стрыйского района, который уволился с военной службы из-за ранений, и предложил помощь в финансовых операциях.

Получив доступ к интернет-банкингу потерпевшего, подозреваемый оформил 23 кредита в разных финансовых учреждениях на сумму почти 212 тысяч гривен, которые присвоил себе.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.1 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому – лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, жительница Запорожья получила срок по махинации с банковскими счетами защитника. В общей сложности женщина украла у бойца более 152 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды. Суд назначил ей наказание – 7 лет и 1 месяц лишения свободы.