11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 10:44

На Львовщине мошенник оформил более 20 кредитов на ветерана и присвоил 212 тыс. грн

29 января 2026, 10:44
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Стрые правоохранители сообщили о подозрении 28-летнему мужчине, который мошенничеством присвоил более 200 тысяч гривен ветерана войны

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник вошел в доверие к 51-летнему ветерану Стрыйского района, который уволился с военной службы из-за ранений, и предложил помощь в финансовых операциях.

Получив доступ к интернет-банкингу потерпевшего, подозреваемый оформил 23 кредита в разных финансовых учреждениях на сумму почти 212 тысяч гривен, которые присвоил себе.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.1 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому – лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, жительница Запорожья получила срок по махинации с банковскими счетами защитника. В общей сложности женщина украла у бойца более 152 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды. Суд назначил ей наказание – 7 лет и 1 месяц лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги кредит Львовская область мошенничество Стрый мошенник ветеран
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
28 января 2026, 17:31
На Львовщине военный в СЗЧ ударил полицейского
27 января 2026, 17:55
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
1 713 ударов за сутки в Донецкой области: погиб работник газовой службы
29 января 2026, 12:29
В Киевской области водолазы достали из озера часть дрона из 1,5 кг взрывчатки
29 января 2026, 12:09
613 домов в Киеве до сих пор без тепла после вражеских атак
29 января 2026, 12:05
Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронами
29 января 2026, 11:57
В Одессе следователя полиции поймали на "решении вопроса" для уклониста
29 января 2026, 11:45
Назначил вдвое меньшую дозу: в Черниговской области будут судить врача из-за смерти пациента
29 января 2026, 11:21
Боялась выйти из комнаты: в Харьковской области суд рассмотрел дело пенсионерки, которую запугивала собственная дочь
29 января 2026, 11:15
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
29 января 2026, 11:06
На Черниговщине изъяли часть российской ракеты "Искандер"
29 января 2026, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »