29 січня 2026, 14:12

Міноборони відреагувало на ситуацію з виїздом колишнього військовополоненого за кордон

29 січня 2026, 14:12
Ілюстративне фото: ДПСУ
Міністерство оборони пояснило, що колишній військовополонений і ветеран Євген Шибалов спершу не міг перетнути державний кордон через необхідність додаткової перевірки документів

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

У Міноборони наголосили, що особи, звільнені з полону, мають право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон, але для цього потрібно заздалегідь оформити відповідні документи – через ТЦК та СП, а потім онлайн через систему Резерв+.

"Завдяки взаємодії Міноборони та ДПСУ прикордонники мають доступ до системи Оберіг. Саме це і дало змогу перевірити інформацію та в цьому випадку оперативно ухвалити позитивне рішення", – додали у відомстві.

У міністерстві підкреслили: для перетину кордону важливо мати не лише законне право, а й належно оформлені військово-облікові документи.

Нагадаємо, 28 січня колишній військовополонений і ветеран Євген Шибалов повідомив у соцмережах, що його не одразу пропустили через державний кордон України. Чоловік мусив чекати відповіді від головного офісу ДПСУ, через що автобус поїхав без нього.

