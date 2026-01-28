В Резерв+ заработала новая функция

иллюстративное фото: из открытых источников

Теперь стать на военный учет без ТЦК и медкомиссий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Как отмечается, новая опция позволяет встать на военный учет без посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии.

Данная функция доступна даже гражданам, находящимся за границей.

Нововведение должно существенно упростить процедуру для призывников и военнообязанных.

Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые.

Как сообщалось, из-за Резерв+ бюджет получил 1 млрд грн штрафов от военнообязанных. Кроме того, через резерв+ автоматически продолжаются отсрочки.