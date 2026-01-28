В Резерв+ заработала новая функция
Теперь стать на военный учет без ТЦК и медкомиссий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Как отмечается, новая опция позволяет встать на военный учет без посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии.
Данная функция доступна даже гражданам, находящимся за границей.
Нововведение должно существенно упростить процедуру для призывников и военнообязанных.
Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-постановка на учет доступна только для тех, кто делает это впервые.
Как сообщалось, из-за Резерв+ бюджет получил 1 млрд грн штрафов от военнообязанных. Кроме того, через резерв+ автоматически продолжаются отсрочки.
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причинаВсе новости »
23 января 2026, 22:312 млн украинцев уклоняются от мобилизации: заявление Федорова
14 января 2026, 12:46Федоров о Минобороны: дроны, ИИ и полная трансформация армии
14 января 2026, 12:25
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Армия РФ практически полностью контролирует Мирноград в Донецкой области
28 января 2026, 23:06В Украине дорожает морковь: сколько теперь платить за килограмм
28 января 2026, 22:55Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал Евро-2026
28 января 2026, 22:55Энергетикам удалось сделать невозможное: в Киеве будет больше света
28 января 2026, 22:37Цены на картофель в Украине растут: сколько теперь стоит килограмм
28 января 2026, 22:35Пока Буковель тонет в самодовольстве на широкую ногу – война будет продолжаться бесконечно долго
28 января 2026, 22:23ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования
28 января 2026, 22:09Украинская биатлонистка завоевала "золото" на чемпионате Европы-2026
28 января 2026, 21:55Три года насиловал собственных дочерей: на Волыни судили отца-тирана
28 января 2026, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе