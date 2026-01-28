Энергетикам удалось сделать невозможное: в Киеве будет больше света

иллюстративное фото: из открытых источников

Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, энергетики вводят временные графики отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили:

- Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

– Для каждого дома будет свой график.

– Их можно будет посмотреть в чат-боте.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах. Об этом сообщали столичные телеграмм-каналы.