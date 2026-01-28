17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 22:37

Энергетикам удалось сделать невозможное: в Киеве будет больше света

28 января 2026, 22:37
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, энергетики вводят временные графики отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В компании отметили:

- Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

– Для каждого дома будет свой график.

– Их можно будет посмотреть в чат-боте.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах. Об этом сообщали столичные телеграмм-каналы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев экономика энергетика отключения света ДТЭК
В Киеве 737 домов остаются без тепла: преимущественно на Троещине
28 января 2026, 13:05
Атака дронов на Киев: из-за падения обломков повреждена 17-этажка и нежилое здание
28 января 2026, 08:08
Киев вернется к жестким графикам отключений электроэнергии
27 января 2026, 23:05
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Армия РФ практически полностью контролирует Мирноград в Донецкой области
28 января 2026, 23:06
В Украине дорожает морковь: сколько теперь платить за килограмм
28 января 2026, 22:55
Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал Евро-2026
28 января 2026, 22:55
Цены на картофель в Украине растут: сколько теперь стоит килограмм
28 января 2026, 22:35
Пока Буковель тонет в самодовольстве на широкую ногу – война будет продолжаться бесконечно долго
28 января 2026, 22:23
ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования
28 января 2026, 22:09
Украинская биатлонистка завоевала "золото" на чемпионате Европы-2026
28 января 2026, 21:55
Три года насиловал собственных дочерей: на Волыни судили отца-тирана
28 января 2026, 21:35
В Резерв+ заработала новая функция
28 января 2026, 21:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »