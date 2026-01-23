В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
В субботу и воскресенье, 24-25 января, в действии не будут работать сервисы, связанные с выплатами и помощью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Дия.
Как говорится, это связано с техническим обновлением в системе социальной сферы.
В течение указанных дат на портале будут недоступны следующие услуги:
- Отмена справки ВПЛ
- Забота и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
- Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
- Стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем
- Консультация по усыновлению ребенка
- Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета
Кроме того, временно не будут работать:
- Базовая социальная помощь
- Комплексная помощь для ВПЛ
- Смена адреса фактического проживания ВПЛ
- Отмена справки ВПЛ
- Справка ВПЛ
Ранее мы сообщали о том, какие услуги появятся у Дии в 2026 году. В настоящее время на портале украинцам доступно уже более 160 различных услуг.
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – ForbesВсе новости »
22 января 2026, 21:04В Украине продолжается аудит Пунктов несокрушимости: оставить отзывы можно в "Дии"
18 января 2026, 17:44В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Актриса Анна Саливанчук рассказала о "красных флажках" в отношениях с бывшим мужем-депутатом
24 января 2026, 00:30"Это не телевизионная история": звезда "Холостяка" призналась, был ли у нее на шоу интим с Тарасом Цымбалюком
23 января 2026, 23:55Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского
23 января 2026, 23:35Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
23 января 2026, 23:05Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
23 января 2026, 22:55Украинские пограничники нанесли удары по врагу на Сумщине
23 января 2026, 22:45Нацотбор Украины на Евровидение: известная телеведущая проведет шоу
23 января 2026, 22:35Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все блоги »