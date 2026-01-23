22:31  23 января
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
21:00  23 января
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
19:50  23 января
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 22:31

В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина

23 января 2026, 22:31
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу и воскресенье, 24-25 января, в действии не будут работать сервисы, связанные с выплатами и помощью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Дия.

Как говорится, это связано с техническим обновлением в системе социальной сферы.

В течение указанных дат на портале будут недоступны следующие услуги:

  • Отмена справки ВПЛ
  • Забота и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
  • Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
  • Стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем
  • Консультация по усыновлению ребенка
  • Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета

Кроме того, временно не будут работать:

  • Базовая социальная помощь
  • Комплексная помощь для ВПЛ
  • Смена адреса фактического проживания ВПЛ
  • Отмена справки ВПЛ
  • Справка ВПЛ

Ранее мы сообщали о том, какие услуги появятся у Дии в 2026 году. В настоящее время на портале украинцам доступно уже более 160 различных услуг.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
приложение услуги сервис Дия
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
В Украине продолжается аудит Пунктов несокрушимости: оставить отзывы можно в "Дии"
18 января 2026, 17:44
В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Актриса Анна Саливанчук рассказала о "красных флажках" в отношениях с бывшим мужем-депутатом
24 января 2026, 00:30
"Это не телевизионная история": звезда "Холостяка" призналась, был ли у нее на шоу интим с Тарасом Цымбалюком
23 января 2026, 23:55
Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского
23 января 2026, 23:35
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
23 января 2026, 23:05
Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
23 января 2026, 22:55
Украинские пограничники нанесли удары по врагу на Сумщине
23 января 2026, 22:45
Нацотбор Украины на Евровидение: известная телеведущая проведет шоу
23 января 2026, 22:35
Не могут быть переговоры о мире под обстрелами и убийствами мирных людей
23 января 2026, 22:15
Пожелал света и любви: боксер Усик обратился к украинцам из Таиланда
23 января 2026, 22:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »