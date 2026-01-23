В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу и воскресенье, 24-25 января, в действии не будут работать сервисы, связанные с выплатами и помощью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Дия.

Как говорится, это связано с техническим обновлением в системе социальной сферы.

В течение указанных дат на портале будут недоступны следующие услуги:

Отмена справки ВПЛ

Забота и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом

Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом

Стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем

Консультация по усыновлению ребенка

Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета

Кроме того, временно не будут работать:

Базовая социальная помощь

Комплексная помощь для ВПЛ

Смена адреса фактического проживания ВПЛ

Справка ВПЛ

Ранее мы сообщали о том, какие услуги появятся у Дии в 2026 году. В настоящее время на портале украинцам доступно уже более 160 различных услуг.