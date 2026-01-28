17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
Чернигов останется без горячей воды
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 21:35

Три года насиловал собственных дочерей: на Волыни судили отца-тирана

28 января 2026, 21:35
Иллюстративное фото
На Волыни судили мужчину, который в течение трех лет насиловал собственных дочерей. Стало известно, какой приговор вынес суд

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Следствие доказало, что в течение 2021-2024 годов 34-летний мужчина неоднократно насиловал родных дочерей, начиная с 8-летнего возраста. В результате одна из девушек также получила телесные повреждения. Отец угрожал, чтобы дети никому не рассказывали, а также наказывал за любое неповиновение.

Об этом стало известно, когда старшая из девочек пыталась совершить самоубийство.

"В делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально строгим. Особенно когда такие действия совершает тот, кто должен защищать этих девочек, а зато разрушил их детство - родной отец. Этот приговор - это не только вопрос справедливости для двух потерпевших, это четкий сигнал обществу: преступления против детей – недопустимы и получат должную реакцию государства", - отметил руководитель Волынской областной прокуратуры Максим Роговенко.

Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

