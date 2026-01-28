17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
Чернигов останется без горячей воды
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 20:18

Нацполиция показала видео после утреннего удара по жилым домам в Запорожье

28 января 2026, 20:18
Фото: Национальная полиция Украины
Сегодня утром враг нанес очередной удар по Запорожью, взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома, когда большинство жителей еще спали

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В результате атаки пострадали люди, сгорели несколько автомобилей, выбиты окна и повреждены фасады жилых домов. Патрульные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия: они обследовали территорию, направили жителей в укрытия и оказали помощь пострадавшим.

Местные службы призывают граждан всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в безопасные укрытия, чтобы избежать травм во время вражеских обстрелов.

Ранее сообщалось, что в Николаевке Донецкой области до сих пор остаются более 200 детей, которые не смогли самостоятельно покинуть город из-за постоянных обстрелов. На этот раз экипаж "Белый ангел" вместе с полицией эвакуировал восемь человек, среди которых трое детей.

Запорожье обстрел Нацполиция видео многоэтажка пострадавшие спасатели
