Эксглава ГПСУ уволен с военной службы "по состоянию здоровья"
Интересно, как такой больной человек шесть лет возглавлял Госпогранслужбу?
Этот досадный факт частично объясняет, почему господин Дейнеко так по зверски ликвидировал наше подразделение, но не оправдывает его.
Главное, чтобы не сбежал, потому что суд над ним, который будет определять меру пресечения коррупционеру, перенесли на 2 февраля.
Я думаю, что всем уже понятно, что ликвидация господином Дейнекой нашего подразделения – абсолютно противозаконный акт государственной измены.
Однако пока ничего не сделано для восстановления справедливости и ударов по Москве.
Почему?..
