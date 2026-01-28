У Резерв+ запрацювала нова функція

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відтепер стати на військовий облік без ТЦК і медкомісій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Як зазначається, нова опція дає змогу стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження медичної комісії.

Дана функція доступна навіть для громадян, які перебувають за кордоном.

Нововведення має суттєво спростити процедуру для призовників і військовозобов’язаних.

Скористатися сервісом можуть не всі. Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.

