У Резерв+ запрацювала нова функція
Відтепер стати на військовий облік без ТЦК і медкомісій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Як зазначається, нова опція дає змогу стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження медичної комісії.
Дана функція доступна навіть для громадян, які перебувають за кордоном.
Нововведення має суттєво спростити процедуру для призовників і військовозобов’язаних.
Скористатися сервісом можуть не всі. Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.
Як повідомлялось, через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних. Крім того, через Резерв+ автоматично продовжуються відстрочки.
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
