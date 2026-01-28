17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 21:18

У Резерв+ запрацювала нова функція

28 січня 2026, 21:18
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відтепер стати на військовий облік без ТЦК і медкомісій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Як зазначається, нова опція дає змогу стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження медичної комісії.

Дана функція доступна навіть для громадян, які перебувають за кордоном.

Нововведення має суттєво спростити процедуру для призовників і військовозобов’язаних.

Скористатися сервісом можуть не всі. Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.

Як повідомлялось, через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних. Крім того, через Резерв+ автоматично продовжуються відстрочки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони мобілізація військовий облік сервіс Резерв+
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
23 січня 2026, 22:31
2 млн українців ухиляються від мобілізації: заява Федорова
14 січня 2026, 12:46
Федоров про Міноборони: дрони, ШІ та повна трансформація армії
14 січня 2026, 12:25
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Енергетикам вдалося зробити неможливе: у Києві буде більше світла
28 січня 2026, 22:37
Ціни на картоплю в Україні зростають: скільки тепер коштує кілограм
28 січня 2026, 22:35
Допоки Буковель тоне в самовдоволенні на широку ногу – війна триватиме безкінечно довго
28 січня 2026, 22:23
ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
28 січня 2026, 22:09
Українська біатлоністка здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026
28 січня 2026, 21:55
Три роки ґвалтував власних доньок: на Волині судили батька-тирана
28 січня 2026, 21:35
На Дніпропетровщині автобус протаранив три автівки
28 січня 2026, 20:35
Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі
28 січня 2026, 20:18
Ексглава ДПСУ звільнений з військової служби "за станом здоровʼя"
28 січня 2026, 20:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »