10:49  14 января
ДТП на Хмельнитчине: легковушка врезалась в автовоз на встречной, среди погибших – ребенок
09:35  14 января
В центре Одессы автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
08:38  14 января
В Киеве женщина ранила сожителя четырьмя ударами ножа
14 января 2026, 12:46

2 млн украинцев уклоняются от мобилизации: заявление Федорова

14 января 2026, 12:46
Скриншот с видео
Будущий министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации

Об этом он сообщил, выступая в парламенте, передает RegioNews.

По его словам, еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.

Федоров подчеркнул, что проблема уклонения от мобилизации и самовольного ухода из частей остается одной из ключевых для сектора обороны. Он отметил необходимость комплексных решений, которые позволят стабилизировать ситуацию и обеспечить дальнейшее движение страны вперед.

Напомним, Офис Генерального прокурора прекратил публиковать данные по количеству СОЧ и дезертирству. В ведомстве говорят, что такая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части, что почти в четыре раза превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.

