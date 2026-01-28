Украинская биатлонистка завоевала "золото" на чемпионате Европы-2026

Фото: Суспільне

Первое "золото" Украины на чемпионате Европы 2026 года принесла биатлонистка Анастасия Меркушина. Она стала чемпионкой в индивидуальной гонке

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Анастасия Меркушина принесла Украине первое "золото" на чемпионате Европы в этом году. Это результат индивидуальной гонки среди женщин. В гонке принимали участие четыре представительницы украинской сборной: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина.

Анастасия Меркушина завершила гонку с "чистой" стрельбой. Спортсменка не заработала ни одной штрафной минуты. Также она показала быстрострельность в топ-15.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 финала Australian Open и впервые в этом сезоне вышла в четвертьфинал турнира.