17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 21:55

Украинская биатлонистка завоевала "золото" на чемпионате Европы-2026

28 января 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Первое "золото" Украины на чемпионате Европы 2026 года принесла биатлонистка Анастасия Меркушина. Она стала чемпионкой в индивидуальной гонке

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Анастасия Меркушина принесла Украине первое "золото" на чемпионате Европы в этом году. Это результат индивидуальной гонки среди женщин. В гонке принимали участие четыре представительницы украинской сборной: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина.

Анастасия Меркушина завершила гонку с "чистой" стрельбой. Спортсменка не заработала ни одной штрафной минуты. Также она показала быстрострельность в топ-15.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 финала Australian Open и впервые в этом сезоне вышла в четвертьфинал турнира.

спорт чемпионат Европы
