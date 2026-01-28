Чернигов останется без горячей воды

иллюстративное фото: из открытых источников

С 30 января в городе временно приостанавливается подача горячей воды. Причина – дефицит тепловой мощности из-за атак РФ на критическую инфраструктуру и ожидаемое похолодание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КП "Теплокоммунэнерго".

"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в областном центре есть дефицит тепловой мощности – следствие вражеских атак на критическую инфраструктуру.

На предприятии напомнят, что ожидается существенное понижение температуры воздуха. Поэтому в этих условиях имеющегося ресурса недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением и горячей водой.

"Просим с пониманием отнестись к неудобствам. Ситуация – временная! Наша общая задача – сохранить тепло в домах", – добавили на предприятии.

Напомним, в Чернигове российский беспилотник разразился между домами. Событие произошло 22 января.