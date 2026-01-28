17:31  28 января
28 января 2026, 22:35

Цены на картофель в Украине растут: сколько теперь стоит килограмм

28 января 2026, 22:35
В Украине еще с начала прошлой недели дорожает картофель. При этом представители оптовых компаний все чаще сообщают о нехватке качественного картофеля у местных производителей.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Из-за ощутимого сокращения предложения на фоне стабильного спроса в Украине дорожает картофель. Цена уже выросла до уровня 7-13 гривен за килограмм. Это на 16% дороже, чем в первой декаде января.

В то же время, часть производителей также связывает проблемы с качеством и нестабильное предложение с неблагоприятными погодными условиями во время уборки урожая в 2025 году. Из-за продолжительных дождей ухудшился товарный вид картофеля и его лежкость.

Отмечается, что, несмотря на текущее подорожание, сейчас картофель в Украине на 60-65% дешевле, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.

