Через Резерв+ бюджет получил 1 млрд грн штрафов от военнообязанных

Иллюстративное фото: из открытых источников

В приложении Резерв+, которое сейчас насчитывает 6 млн пользователей, в государственный бюджет уже поступило 1 млрд гривен штрафов за нарушение учета военнообязанных

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового, передает RegioNews.

По его словам, приложение активно используется пользователями – около 3 млн посещений в месяц, что делает его одним из самых популярных цифровых сервисов по сравнению даже с платформой "Дия".

Кроме того, через Резерв+ автоматически продолжаются отсрочки: сейчас 724 тыс. отсрочок продлены автоматически, а 90% отсрочок получаются через приложение, позволяющее экономить более 329 млн грн ежегодно.

Берестовый также анонсировал новую функцию Резерв ID, отображающую фотографию военнообязанного в приложении. Теперь этот военно-учетный документ будет обязательным для всех, в едином формате с QR-кодом.

Напомним, популярное приложение Резерв+ будет информировать об отправке повестки. Получать такие уведомления можно будет по желанию, дав предварительное согласие на это.