08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 09:29

Через Резерв+ бюджет получил 1 млрд грн штрафов от военнообязанных

09 декабря 2025, 09:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В приложении Резерв+, которое сейчас насчитывает 6 млн пользователей, в государственный бюджет уже поступило 1 млрд гривен штрафов за нарушение учета военнообязанных

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового, передает RegioNews.

По его словам, приложение активно используется пользователями – около 3 млн посещений в месяц, что делает его одним из самых популярных цифровых сервисов по сравнению даже с платформой "Дия".

Кроме того, через Резерв+ автоматически продолжаются отсрочки: сейчас 724 тыс. отсрочок продлены автоматически, а 90% отсрочок получаются через приложение, позволяющее экономить более 329 млн грн ежегодно.

Берестовый также анонсировал новую функцию Резерв ID, отображающую фотографию военнообязанного в приложении. Теперь этот военно-учетный документ будет обязательным для всех, в едином формате с QR-кодом.

Напомним, популярное приложение Резерв+ будет информировать об отправке повестки. Получать такие уведомления можно будет по желанию, дав предварительное согласие на это.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Минобороны бюджет штраф военнообязанные Резерв+
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
На Закарпатье произошло землетрясение
09 декабря 2025, 10:17
На Хмельнитчине мужчина систематически насиловал падчерицу: получил пожизненное заключение
09 декабря 2025, 09:57
Российские удары оставили без света 5 200 абонентов в Запорожском районе
09 декабря 2025, 09:41
В Полтавской области обезвредили боевые части ракеты и беспилотника, которые не сдетонировали
09 декабря 2025, 09:26
Европа на пороге новой системы безопасности: вызовы от США, Китая и России
09 декабря 2025, 09:12
Россияне выпустили по Украине 110 БпЛА: зафиксированы попадания на 9 локациях
09 декабря 2025, 08:59
ДТП в Киеве: пятеро пострадавших на Броварском проспекте, движение перекрыто
09 декабря 2025, 08:57
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
09 декабря 2025, 08:50
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
09 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »