В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение

иллюстративное фото: из открытых источников

Все вузы и заведения профтехобразования переводят на дистанционное обучение

Как передает RegioNews, об этом в телеэфире сообщила представитель КГВА Екатерина Поп.

По ее словам, высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования, расположенные в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения. Относительно школ вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля.

Также она напомнила, что в Киеве большинство школ используются параллельно как пункты несокрушимости.

Напомним, Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в связи с ситуацией в сфере безопасности. Каникулы будут продлены до 1 февраля.