Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, зарплата вчителів, як і раніше, формується завдяки державній освітній субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

"Це важливий момент, бо саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей [...] Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, – щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці", – зазначив глава МОН.

Зазначимо, середня заробітна плата вчителя в Україні становить близько 13,5-15 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, восени минулого року Уряд запровадив щомісячну доплату в розмірі 4000 грн для вчителів у прифронтових громадах.