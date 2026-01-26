20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
26 січня 2026, 21:03

Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату

26 січня 2026, 21:03
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Педагоги почнуть отримувати вищу на 30% зарплату вже найближчими тижнями

Як передає RegioNews, про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, зарплата вчителів, як і раніше, формується завдяки державній освітній субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

"Це важливий момент, бо саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей [...] Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, – щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці", – зазначив глава МОН.

Зазначимо, середня заробітна плата вчителя в Україні становить близько 13,5-15 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, восени минулого року Уряд запровадив щомісячну доплату в розмірі 4000 грн для вчителів у прифронтових громадах.

освіта вчитель МОН Лісовий Оксен Васильович зарплата
23 січня 2026
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25
М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58
Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
