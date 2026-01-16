08:19  16 января
16 января 2026, 13:44

Экономия света и тепла: в Киеве школьники будут отдыхать до 1 февраля

16 января 2026, 13:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
Школьные каникулы в Киеве продлили до 1 февраля, чтобы сэкономить электроэнергию

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль во время выступления в Верховной Раде, передает RegioNews.

"Было принято решение по городу Киеву продлить каникулы до 1 февраля для того, чтобы сегодня в том числе и сэкономить электроэнергию и немного сэкономить тепла для людей в домах. До 1 февраля – такое решение правительством принято", – отметил Шмигаль.

Он добавил, что постановление будет опубликовано сегодня и сразу вступит в силу.

Как известно, 15 января премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в связи со сложной энергетической ситуацией киевские учебные заведения должны продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля. Решение не распространяется на детские сады.

Напомним, ранее в КГВА сообщили, что все вузы и заведения профтехобразования переводят на дистанционное обучение.

