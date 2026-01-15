В Украине продлили зимние каникулы

иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в связи с ситуацией в сфере безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается, из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в заведениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования в зависимости от ситуации в регионе.

В ведомстве добавили, что ОВА и другие центральные органы исполнительной власти должны принять меры по:

перехода на дистанционную форму обучения или

продление/введение зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Как сообщалось, из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение. С соответствующей инициативой выступили в Кабмине.