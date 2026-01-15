В Украине продлили зимние каникулы
Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в связи с ситуацией в сфере безопасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отмечается, из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в заведениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования в зависимости от ситуации в регионе.
В ведомстве добавили, что ОВА и другие центральные органы исполнительной власти должны принять меры по:
- перехода на дистанционную форму обучения или
- продление/введение зимних каникул до 1 февраля 2026 года.
Как сообщалось, из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение. С соответствующей инициативой выступили в Кабмине.
Холодно на улице: 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлажденияВсе новости »
14 января 2026, 20:40Что делать, когда нет тепла дома – рекомендации Минздрава
12 января 2026, 20:40
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Суд разрешил Дубинскому выйти под залог в 33 млн грн
15 января 2026, 22:06Топливо в Украине подорожает уже в ближайшее время
15 января 2026, 21:55Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
15 января 2026, 21:26Гендиректор НАБУ рассказал о встрече с Ермаком
15 января 2026, 20:42НАБУ проводит обыски в доме известного бизнесмена
15 января 2026, 20:18В Кривом Роге в многоэтажке нашли обгоревшее тело мужчины
15 января 2026, 20:15Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге
15 января 2026, 19:52В Киеве разоблачили хищения более чем на 3 миллиона на уличном освещении
15 января 2026, 19:35В Укрэнерго сообщили об отключении 16 января: все сутки и во всех регионах
15 января 2026, 19:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »