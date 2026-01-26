16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
26 января 2026, 16:55

Суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц, – САП

26 января 2026, 16:55
иллюстративное фото: из открытых источников
До полномасштабной войны были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко в интервью "Укринформу".

По его словам, система нелегальных выплат народным депутатам претерпела изменения после 24 февраля 2022 года. В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ такие доплаты не фиксировали, однако впоследствии они возобновились.

Со временем "тариф" за лояльность во время голосования вырос до 5 тысяч долларов.

Напомним, в конце 2025 года НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы из народных депутатов, на регулярной основе получавших неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Подозрения по этому резонансному делу уже объявлены нескольким депутатам от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю, а круг фигурантов может расшириться.

Днепропетровщину враг атаковал FPV-дронами и артиллерией: последствия
26 января 2026, 18:57
В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44
Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт
26 января 2026, 18:35
Раздавались выстрелы: в Киевской области мужчина с гранатой угрожал прохожим и полиции
26 января 2026, 18:27
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: 5 пассажиров в больнице
26 января 2026, 18:12
Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии
26 января 2026, 17:59
Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57
В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости
26 января 2026, 17:50
Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35
Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова
26 января 2026, 17:15
