Суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц, – САП

иллюстративное фото: из открытых источников

До полномасштабной войны были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко в интервью "Укринформу".

По его словам, система нелегальных выплат народным депутатам претерпела изменения после 24 февраля 2022 года. В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ такие доплаты не фиксировали, однако впоследствии они возобновились.

Со временем "тариф" за лояльность во время голосования вырос до 5 тысяч долларов.

Напомним, в конце 2025 года НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группы из народных депутатов, на регулярной основе получавших неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Подозрения по этому резонансному делу уже объявлены нескольким депутатам от "Слуги народа", в частности Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю, а круг фигурантов может расшириться.