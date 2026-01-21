НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП
НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых:
- бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины",
- его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний,
- доверенное лицо эксвысока должностного лица,
- руководители и работники подконтрольных предприятий,
- бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".
Следователи квалифицировали действия подозреваемых по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.
По версии следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом сосредоточили контроль над рядом предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по зеленому тарифу.
После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области станции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Тем не менее, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать оплату, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему.
Следствие установило, что в отчетности указывались заведомо недостоверные данные по объемам генерации и технической готовности станций, в частности, в периоды полного обесточивания. Вырученные средства в дальнейшем выводили через связанные компании.
В рамках международной правовой помощи детективы НАБУ с содействием правоохранительных органов Германии и Австрии провели обыски по местам жительства отдельных фигурантов.
Общая сумма ущерба составляет 141,3 млн грн. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и круг причастных лиц.
Следствие начато по материалам журналистского расследования Bihus.Info.
Напомним, в июле 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими стражами порядка провели обыск у Ростислава Шурмы – бывшего заместителя главы Офиса Президента и куратора экономического блока страны.
По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".