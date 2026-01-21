13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 13:26

НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП

21 января 2026, 13:26
Ростислав Шурма. Фото: из открытых источников
НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых:

  • бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины",
  • его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний,
  • доверенное лицо эксвысока должностного лица,
  • руководители и работники подконтрольных предприятий,
  • бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

Следователи квалифицировали действия подозреваемых по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.

По версии следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом сосредоточили контроль над рядом предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по зеленому тарифу.

После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области станции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Тем не менее, подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать оплату, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему.

Следствие установило, что в отчетности указывались заведомо недостоверные данные по объемам генерации и технической готовности станций, в частности, в периоды полного обесточивания. Вырученные средства в дальнейшем выводили через связанные компании.

В рамках международной правовой помощи детективы НАБУ с содействием правоохранительных органов Германии и Австрии провели обыски по местам жительства отдельных фигурантов.

Общая сумма ущерба составляет 141,3 млн грн. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и круг причастных лиц.

Следствие начато по материалам журналистского расследования Bihus.Info.

Напомним, в июле 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими стражами порядка провели обыск у Ростислава Шурмы – бывшего заместителя главы Офиса Президента и куратора экономического блока страны.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

