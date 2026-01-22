Фото: НАБУ

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и на нескольких других объектах недвижимости, которые использовали должностные лица подразделения. Обыски проводились в рамках действующего законодательства и досудебного расследования.

По результатам следственных действий на одном из объектов изъяли более 850 тысяч долларов. Другие подробности следствие пока не разглашает, чтобы сохранить тайну досудебного расследования.

Никто не был задержан во время обысков, и никому не было предъявлено подозрение. Расследование продолжается, а следственные действия продолжаются в соответствии с законными процедурами.

