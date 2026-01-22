19:13  22 января
НАБУ провело обыски на таможне "Луцк": изъяли более $850 тысяч

22 января 2026, 18:08
Фото: НАБУ
Обыски на Волынской таможне провели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и на нескольких других объектах недвижимости, которые использовали должностные лица подразделения. Обыски проводились в рамках действующего законодательства и досудебного расследования.

По результатам следственных действий на одном из объектов изъяли более 850 тысяч долларов. Другие подробности следствие пока не разглашает, чтобы сохранить тайну досудебного расследования.

Никто не был задержан во время обысков, и никому не было предъявлено подозрение. Расследование продолжается, а следственные действия продолжаются в соответствии с законными процедурами.

Ранее сообщалось, на Буковине таможенники задержали двух женщин с золотыми изделиями. Одна из них пыталась вывезти четыре слитка весом 400 граммов, спрятав их в носках на сумму около 2,6 млн гривен.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
