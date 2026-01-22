13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 13:46

НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток

22 января 2026, 13:46
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника и действующего должностного лица ГНСУ на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Среди подозреваемых:

- бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Как отмечается, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

"Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили по меньшей мере 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", – отмечают в ведомстве.

Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Ранее мы сообщали о том, что НАБУ проводит обыски у экс-руководителя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека. Он с 2019 по 2026 год возглавлял Государственную пограничную службу и был уволен с должности 4 января 2026 года.

В прошлом году главный пограничник страны оказался в центре громкого скандала, связанного с коррупционными схемами, укрывательством активов и сомнительными финансовыми операциями. Согласно декларации за 2024 год, Дейнеко не указал расходы на аренду дома стоимостью почти 4 млн грн в Киевской области, а также "забыл" задекларировать квартиру в Мукачево, приобретенную по заниженной цене.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП ГПСУ Дайнеко коррупция
НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП
21 января 2026, 13:26
САП просит суд конфисковать активы эксначальника ТЦК в Полтавской области
21 января 2026, 08:20
НАБУ и САП сообщили о подозрении экспрокурору за многомиллионный ущерб государству
16 января 2026, 07:24
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 14:31
В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения
22 января 2026, 14:12
Свириденко назвала области с самой сложной ситуацией в энергетике Украины
22 января 2026, 13:40
В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы российской атаки
22 января 2026, 13:32
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
22 января 2026, 13:21
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
22 января 2026, 13:00
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 12:59
В Запорожье аферист выманил у людей десятки тысяч гривен на "лечение"
22 января 2026, 12:55
Снимал с учета за 10 тысяч долларов: в Николаевской области разоблачили сотрудника ТЦК
22 января 2026, 12:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »