НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток

иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника и действующего должностного лица ГНСУ на систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Среди подозреваемых:

- бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

Как отмечается, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

"Только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили по меньшей мере 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по 3000 евро за каждое транспортное средство)", – отмечают в ведомстве.

Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

Ранее мы сообщали о том, что НАБУ проводит обыски у экс-руководителя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека. Он с 2019 по 2026 год возглавлял Государственную пограничную службу и был уволен с должности 4 января 2026 года.

В прошлом году главный пограничник страны оказался в центре громкого скандала, связанного с коррупционными схемами, укрывательством активов и сомнительными финансовыми операциями. Согласно декларации за 2024 год, Дейнеко не указал расходы на аренду дома стоимостью почти 4 млн грн в Киевской области, а также "забыл" задекларировать квартиру в Мукачево, приобретенную по заниженной цене.