15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
28 декабря 2025, 09:43

Подозрения в деле НАБУ и САП уже получили несколько нардепов от "Слуги народа"

28 декабря 2025, 09:43
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Антикоррупционные органы заявили о результатах масштабного расследования, касающегося работы парламента и возможных злоупотреблений при принятии решений

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

НАБУ и САП по итогам сделки под прикрытием заявили о разоблачении организованной преступной группы, в которую, по версии следствия, входили действующие народные депутаты Украины. Правоохранители считают, что участники этой схемы на регулярной основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования, которое длится уже длительное время.

В рамках производства детективы провели обыски в помещениях, связанных с деятельностью Транспортного комитета парламента. В ходе следственных действий возникли организационные трудности, в частности из-за проверок со стороны Управления государственной охраны, однако впоследствии сотрудники НАБУ получили доступ к зданию комитетов. Официальные органы не раскрывают все детали, ссылаясь на тайну следствия.

По данным источников "Украинской правды" и ZN.UA, в рамках этого дела подозрения уже объявлены нескольким народным депутатам от фракции "Слуга народа". Речь идет, в частности, о Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко и Юрии Киселе, хотя в отдельных сообщениях фигурируют три фамилии. Подозрения касаются статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а также не исключается применение статей по участию в преступной организации и предоставление неправомерной выгоды.

Отдельно появилась информация о возможной причастности других парламентариев, в частности, Юрия "Юзика" Корявченкова и Константина Бондарева, однако эти данные официально не подтверждены. Также проверяется информация о роли Николая Тищенко, который, по неофициальным версиям, мог фигурировать в материалах следствия в другом статусе. В правоохранительных органах отмечают, что окончательные выводы будут сделаны после завершения следственных действий и решений суда.

Напомним, сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление детективам НАБУ во время проведения следственных действий в парламенте, ограничивая им доступ со стороны Европейской площади.

Ранее сообщалось, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Ранее сообщалось, в офисе народного депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, причастных к Банковой.

обыски взятка НАБУ подозрение САП Слуга народа Николай Тищенко
