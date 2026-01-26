Суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць, – САП

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До повномасштабної війни були періоди, коли суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, система нелегальних виплат народним депутатам зазнала змін після 24 лютого 2022 року. У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ таких доплат не фіксували, проте згодом вони поновилися.

З часом "тариф" за лояльність під час голосувань зріс до 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.