16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
26 січня 2026, 16:55

Суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць, – САП

26 січня 2026, 16:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До повномасштабної війни були періоди, коли суми підкупу нардепів у "конвертах" сягали 20 тисяч доларів на місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, система нелегальних виплат народним депутатам зазнала змін після 24 лютого 2022 року. У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ таких доплат не фіксували, проте згодом вони поновилися.

З часом "тариф" за лояльність під час голосувань зріс до 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.

політика САП корупційна схема підкуп народні депутати
