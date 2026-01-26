Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 26 січня, Рада ЄС з питань сільського господарства на вимогу Польщі, а також Угорщини, Словаччини та Австрії розгляне питання щодо угоди про вільну торгівлю з Україною та необхідності посилення захисту аграрного ринку ЄС від українського імпорту

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, передає RegioNews.

Зазначається, що питання буде обговорене після 16:00 за київським часом. Це стало можливим після листа, поданого Польщею до Ради ЄС 22 січня 2026 року, та включення його до порядку денного засідання.

Чотири країни – Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія – наполягають на впровадженні жорсткіших захисних інструментів для підтримки європейських фермерів.

Основні претензії стосуються угоди з Україною:

Недостатність захисних механізмів: існуючі положення угоди базуються на статті 29 Угоди про асоціацію та охоплюють лише нові преференції, не включаючи більшість товарів, які отримали пільги раніше. Уніфікація стандартів: країни вимагають, щоб український імпорт відповідав тим самим стандартам, що й виробники ЄС, включно з безпекою харчових продуктів, нормами добробуту тварин, використанням пестицидів, антибіотиків та кліматичними стандартами. До впровадження цих правил вони закликають утриматися від подальшої лібералізації тарифів. Чутливі сектори: занепокоєння викликає вплив угоди на виробництво цукру, м’яса, зернових, молочної продукції, овочів та фруктів. Компенсаційний фонд: Польща та її партнери пропонують створити спеціальний фонд для компенсації втрат європейських фермерів, які виникають через угоди про вільну торгівлю з великими експортерами сільгосппродукції, включно з Україною.

Нагадаємо, 23 січня польські фермери планували страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів", протестуючи проти, на їхню думку, неконкурентних умов імпорту української агропродукції до Польщі та підписаної угоди між ЄС і країнами Південної Америки.