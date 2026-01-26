14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 14:52

Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт

26 січня 2026, 14:52
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 26 січня, Рада ЄС з питань сільського господарства на вимогу Польщі, а також Угорщини, Словаччини та Австрії розгляне питання щодо угоди про вільну торгівлю з Україною та необхідності посилення захисту аграрного ринку ЄС від українського імпорту

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, передає RegioNews.

Зазначається, що питання буде обговорене після 16:00 за київським часом. Це стало можливим після листа, поданого Польщею до Ради ЄС 22 січня 2026 року, та включення його до порядку денного засідання.

Чотири країни – Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія – наполягають на впровадженні жорсткіших захисних інструментів для підтримки європейських фермерів.

Основні претензії стосуються угоди з Україною:

  1. Недостатність захисних механізмів: існуючі положення угоди базуються на статті 29 Угоди про асоціацію та охоплюють лише нові преференції, не включаючи більшість товарів, які отримали пільги раніше.
  2. Уніфікація стандартів: країни вимагають, щоб український імпорт відповідав тим самим стандартам, що й виробники ЄС, включно з безпекою харчових продуктів, нормами добробуту тварин, використанням пестицидів, антибіотиків та кліматичними стандартами. До впровадження цих правил вони закликають утриматися від подальшої лібералізації тарифів.
  3. Чутливі сектори: занепокоєння викликає вплив угоди на виробництво цукру, м’яса, зернових, молочної продукції, овочів та фруктів.
  4. Компенсаційний фонд: Польща та її партнери пропонують створити спеціальний фонд для компенсації втрат європейських фермерів, які виникають через угоди про вільну торгівлю з великими експортерами сільгосппродукції, включно з Україною.

Нагадаємо, 23 січня польські фермери планували страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів", протестуючи проти, на їхню думку, неконкурентних умов імпорту української агропродукції до Польщі та підписаної угоди між ЄС і країнами Південної Америки.

Україна Польща ЄС імпорт фермери агробізнес агропродукція скарга лист
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
07 серпня 2025
