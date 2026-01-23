22:31  23 января
23 января 2026, 23:05

Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог

23 января 2026, 23:05
иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 26 января, суд будет избирать меру пресечения бывшему председателю ГПСУ Сергею Дейнеко по резонансному делу о контрабанде табачных изделий через за границу

Как передает RegioNews, об этом пишет журналист Виталий Глагола.

По информации источников, САП будет просить суд определить для Дейнеко залог в размере 22 миллионов гривен.

Сергея Дейнеко внесли в ориентировку, а его анкетные данные передали на все пункты пропуска через государственную границу, чтобы исключить попытку покинуть территорию Украины.

Выясняется, находится ли он в Украине и пытался ли выехать за границу.

Напомним, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Среди подозреваемых – бывший глава ведомства Сергей Дейнеко, начальник отдела пункта пропуска, а также бывшее должностное лицо. По данным следствия, только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

23 января 2026
07 августа 2025
